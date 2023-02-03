В зоопарке Новосибирска появятся жирафы и бегемоты

Фото: faunistics.com
В Новосибирском зоопарке появятся жирафы и бегемоты.
В Новосибирском зоопарке к остальным животным прибавятся жирафы и бегемоты и другие дикие животные. Новые павильоны уже начали строить в зоопарке.
Также из Африки в Сибирь к бегемотам и жирафам доставят зебр и антилоп.
Директор зоопарка Андрей Шило отметил, что будет выстроен павильон для панд, в которых условия будут максимально приближены к естественной среде обитания.
Ранее Сиб.фм рассказывал о погодном предсказании на весну 2023 года от ежихи Сони.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают