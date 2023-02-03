В зоопарке Новосибирска появятся жирафы и бегемоты

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В Новосибирском зоопарке появятся жирафы и бегемоты.

В Новосибирском зоопарке к остальным животным прибавятся жирафы и бегемоты и другие дикие животные. Новые павильоны уже начали строить в зоопарке.

Также из Африки в Сибирь к бегемотам и жирафам доставят зебр и антилоп.

Директор зоопарка Андрей Шило отметил, что будет выстроен павильон для панд, в которых условия будут максимально приближены к естественной среде обитания.

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