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В зоопарке Новосибирска появятся жирафы и бегемоты

Фото В зоопарке Новосибирска появятся жирафы и бегемоты
Фото В зоопарке Новосибирска появятся жирафы и бегемоты

Фото: faunistics.com

В Новосибирском зоопарке появятся жирафы и бегемоты.

В Новосибирском зоопарке к остальным животным прибавятся жирафы и бегемоты и другие дикие животные. Новые павильоны уже начали строить в зоопарке.

Также из Африки в Сибирь к бегемотам и жирафам доставят зебр и антилоп.

Директор зоопарка Андрей Шило отметил, что будет выстроен павильон для панд, в которых условия будут максимально приближены к естественной среде обитания.

Ранее Сиб.фм рассказывал о погодном предсказании на весну 2023 года от ежихи Сони.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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