Жители Новосибирска выбрали название парка возле нового ЛДС

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
Новосибирцы выбрали название парка возле нового ЛДС.
В опросе на портале «Госуслуги», жители Новосибирска города выбрали название парка возле нового ЛДС, лидировал вариант «Арена». Результаты опубликованы на портале Госуслуг.
На портале госуслуг, жителям Новосибирска задали вопрос: «Присвоить наименование территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, — парк "Арена"?»
Жители Новосибирска могли либо согласиться либо отказаться, а также выбрать вариант ответа «затрудняюсь ответить».
За вариант «Арена» проголосовали более 80%, не согласились с вариантом 13,7%, а затруднились ответить 4,8% пользователей портала.
Ранее, Сиб.фм писал о предварительных результата опроса на название парка возле нового ЛДС.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают