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Жители Новосибирска выбрали название парка возле нового ЛДС

Фото Жители Новосибирска выбрали название парка возле нового ЛДС
Фото Жители Новосибирска выбрали название парка возле нового ЛДС

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирцы выбрали название парка возле нового ЛДС.

В опросе на портале «Госуслуги», жители Новосибирска города выбрали название парка возле нового ЛДС, лидировал вариант «Арена». Результаты опубликованы на портале Госуслуг.

На портале госуслуг, жителям Новосибирска задали вопрос: «Присвоить наименование территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, — парк "Арена"?»

Жители Новосибирска могли либо согласиться либо отказаться, а также выбрать вариант ответа «затрудняюсь ответить».

За вариант «Арена» проголосовали более 80%, не согласились с вариантом 13,7%, а затруднились ответить 4,8% пользователей портала.

Ранее, Сиб.фм писал о предварительных результата опроса на название парка возле нового ЛДС.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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