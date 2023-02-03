Жителя Кировского района Новосибирска ограбили на улице

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В Новосибирске задержали мужчину, ограбившего прохожего.

23 января в Кировском районе Новосибирска местного жителя открыто ограбили в подъезде дома. Неизвестный силой отнял у 40-летнего пострадавшего мобильный телефон и паспорт. Спустя время его нашли и задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

После ограбления в подъезде дома по улице Виктора Уса пострадавший обратился в Кировский отдел МВД РФ по Новосибирску. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Грабителем оказался 38-летний житель села Верх-Тула, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за грабёж. Он не успел продать похищенные предметы. На него завели уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и взяли подписку о невыезде на время расследования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вооруженная группа людей в масках похитила мужчину в Новосибирске. Второй пострадавший поднялся и ушел в неизвестном направлении. По словам местных жителей, этот человек находится в розыске. Позже его увезли сотрудники Росгвардии в Заельцовский отдел полиции.