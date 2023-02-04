24-летний Николай Селивёрстов из Новосибирской области погиб на СВО

Фото из группы "Новосибирск скорбит" в "ВК"

В воскресенье, 5 февраля, в селе Каменка Новосибирского района простятся с погибшим на СВО 24-летним Николаем Сериверстовым.

24-летний мобилизованный из Новосибирской области Николай Селиверстов погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. Сибиряка похоронят в родном селе Каменка 5 февраля.

"Прощание состоится 5 февраля с 12:00 до 13:00 в прощальном зале Крематория (п. Восход, ул. Военторговская, 4/1)", — говорится в паблике "Новосибирск скорбит" в "ВК".

Николая Селиверстова похоронят с воинскими почестями на Каменском кладбище в 13:00.

Также 5 февраля в Новосибирской области пройдут похороны военнослужащего Романа Томилова, который погиб в зоне СВО при выполнении воинского долга. Уроженец Куйбышевсокго района окончил НГПУ по направлению "математика и информатика".

Напомним, ранее были опубликованы 20 фото мобилизованных из Новосибирской области, которые погибли в ходе СВО.