Бастрыкин поручил проверить избиение 12-летнего мальчика в Новосибирске

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Глава СКР Алексадр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения в Новосибирске 12-летнего мальчика с пороком сердца. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Следкома.

Инцидент с избиением подростка произошел 2 февраля возле школы № 212 в Новосибирске. Со слов матери пострадавшего ребенка, ее сына избили двое взрослых мужчин. После инцидента мальчик был госпитализирован.

Мать школьника отмечает, что еще до случившегося сын перенес две операции на сердце.

В полиции информацию о нападении на ребенка у школы подтвердили, сообщив, что семье пострадавшего ребенка предстоит пройти экспертизу для установления тяжести причиненного вреда.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших противоправное деяние", — сообщили в ведомстве.

Позднее стало известно, что расследование дела об избиении 12-летнего мальчика двумя мужчинами передано в региональный Следком.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку случившегося и доложить о результатах.