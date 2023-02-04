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В Новосибирске полиция прокомментировала избиение шестиклассника двумя мужчинами

Фото В Новосибирске полиция прокомментировала избиение шестиклассника двумя мужчинами
Фото В Новосибирске полиция прокомментировала избиение шестиклассника двумя мужчинами

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске полиция направила 12-летнего мальчика на прохождение медицинской экспертизы, после избиения двумя мужчинами.

В Горском микрорайоне Новосибирска, 2 февраля, мужчины избили 12-летнего шестиклассника возле школы №212. Об этом сообщила мать пострадавшего. После этого, она писала заявление в полицию.

По данным правоохранителей, в полицию поступило заявление о нанесении телесных повреждений. Несовершеннолетний был госпитализирован в лечебное учреждение.

Матери выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших противоправное деяние", — сообщили в ведомстве.

Напомним, В Новосибирске возле школы №212 мужчины избили 12-летнего мальчика с пороком сердца.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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