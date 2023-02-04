Мобилизованный из Новосибирской области Сергей Блинов погиб на СВО при спасении товарища

Фото из группы "Новосибирск скорбит" в "ВК"

Военнослужащий из Сузунского района Новосибирской области погиб, спасая товарища в зоне СВО.

В Сузунском районе Новосибирской области похоронили погибшего в ходе спецоперации Сергея Блинов. Герой скончался, защищая товарища.

Прощание с бойцом состоялось в районном Доме культуры. На траурной церемонии присутствовали родственники Сергея Блинова, а также и.о. главы Сузунского района Александр Осипов, военный комиссар Сузунского района, депутаты.

От лица руководства Новосибирской области и от себя лично Осипов выразил соболезнования семье погибшего сибиряка.

"Память о Сергее Вячеславовиче навсегда останется в наших сердцах. Его имя будет рядом с именами наших дедов, которые погибли в Великой Отечественной войне. Светлая память герою!», — сказал Осипов.

Военный комиссар Сузунского района Василий Радаев добавил, что погибший Сергей Блинов умер как герой — он спасал раненного товарища.

На церемонии прощания присутствовал и директор предприятия, на котором до мобилизации работал Блинов. Он признал, что героизм у Сергея был в крови.

"Он родился героем и ушел героем", — подчеркнул друг погибшего.

В последний путь сибиряка проводили минутой молчания и траурным маршем.

Ранее Сиб.фм опубликовал 20 фото мобилизованных из Новосибирской области, которые погибли в ходе СВО.