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общество

Мобилизованный из Новосибирской области Сергей Блинов погиб на СВО при спасении товарища

Фото Мобилизованный из Новосибирской области Сергей Блинов погиб на СВО при спасении товарища
Фото Мобилизованный из Новосибирской области Сергей Блинов погиб на СВО при спасении товарища

Фото из группы "Новосибирск скорбит" в "ВК"

Военнослужащий из Сузунского района Новосибирской области погиб, спасая товарища в зоне СВО.

В Сузунском районе Новосибирской области похоронили погибшего в ходе спецоперации Сергея Блинов. Герой скончался, защищая товарища.

Прощание с бойцом состоялось в районном Доме культуры. На траурной церемонии присутствовали родственники Сергея Блинова, а также и.о. главы Сузунского района Александр Осипов, военный комиссар Сузунского района, депутаты.

От лица руководства Новосибирской области и от себя лично Осипов выразил соболезнования семье погибшего сибиряка.

"Память о Сергее Вячеславовиче навсегда останется в наших сердцах. Его имя будет рядом с именами наших дедов, которые погибли в Великой Отечественной войне. Светлая память герою!», — сказал Осипов.

Военный комиссар Сузунского района Василий Радаев добавил, что погибший Сергей Блинов умер как герой — он спасал раненного товарища.

На церемонии прощания присутствовал и директор предприятия, на котором до мобилизации работал Блинов. Он признал, что героизм у Сергея был в крови.

"Он родился героем и ушел героем", — подчеркнул друг погибшего.

В последний путь сибиряка проводили минутой молчания и траурным маршем.

Ранее Сиб.фм опубликовал 20 фото мобилизованных из Новосибирской области, которые погибли в ходе СВО.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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