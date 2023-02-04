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Названа сумма взятки в деле главы Чановского района Губера

Фото Названа сумма взятки в деле главы Чановского района Губера
Фото Названа сумма взятки в деле главы Чановского района Губера

Фото с сайта администрации Чановского района, Густаво Зырянова

Стали известны детали уголовного дела, возбужденного в отношении главы Чановского района Новосибирской области Виктора Губера.

Уголовное дело возбуждено в отношении главы Чановского района Новосибирской области Виктора Губера по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Руководителю администрации вменяют получение взятки трубами на сумму 13 тысяч рублей, сообщает "АиФ-Новосибирск" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания отметил, что предприниматели якобы передали Губеру 20 полипропиленовых труб стоимостью 13 тысяч рублей. После чего чиновник перевел деньги на закрытие долга за ремонт насосной станции.

Как ранее писал Сиб.фм, это уже не первый коррупционный эпизод в деятельности администрации Чановского района. Летом 2022 гола экс-замглавы района был осужден за получение взятки в виде дорого авто. Тогда работник муниципалитета получил 4 года лишения свободы условно.

Напомним, в Новосибирске расследуется громкое уголовное дело в отношении четверых сотрудников и начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). На них заведено 8 уголовных дел.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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