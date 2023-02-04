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общество

Новосибирский депутат Савельев опубликовал фото батальона «Вега» на СВО

Фото Новосибирский депутат Савельев опубликовал фото батальона «Вега» на СВО
Фото Новосибирский депутат Савельев опубликовал фото батальона «Вега» на СВО

Фото со страницы Дмитрия Савельева в "ВК"

Депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев разместил в соцсети фото элитного батальона "Вега" в зоне СВО.

Именной батальон "Вега" из Новосибирска прибыл в зону проведения специальной военной операции. Соответствующеие фото 4 февраля разместил на личной странице в "ВК" депутат Госдумы от региона Дмитрий Савельев.

"Мы на месте", — подписал он снимки.

На кадрах Савельев находится рядом с военнослужащими в камуфляже и бронежилетах. Лица у всех закрыты балаклавами. На заднем плане видны палатки с печками.

Элитный батальон добровольцев "Вега", командиром которого является первый вице-спикер парламента Новосибирской области Андрей Панферов, было создан осенью 2022 года. В состав подразделения вошли депутат ГД РФ Дмитрий Савельев, член Заксобрания НСО Ярослав Фролов, депутат горсовета Новосибирска Евгений Яковенко и другие участники.

Как ранее писал Сиб.фм, командир батальона «Вега» Андрей Панферов подтвердил свое прибытие в зону спецоперации 31 января. Вместе с ним в зону спецоперации отправилась замыкающая группа подразделения.

Также Панферов уточнил, что вместе с ним в зону проведения специальной операции отправится его сын.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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