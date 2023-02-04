Новосибирский депутат Савельев опубликовал фото батальона «Вега» на СВО

Фото со страницы Дмитрия Савельева в "ВК"
Депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев разместил в соцсети фото элитного батальона "Вега" в зоне СВО.
Именной батальон "Вега" из Новосибирска прибыл в зону проведения специальной военной операции. Соответствующеие фото 4 февраля разместил на личной странице в "ВК" депутат Госдумы от региона Дмитрий Савельев.
"Мы на месте", — подписал он снимки.
На кадрах Савельев находится рядом с военнослужащими в камуфляже и бронежилетах. Лица у всех закрыты балаклавами. На заднем плане видны палатки с печками.
Элитный батальон добровольцев "Вега", командиром которого является первый вице-спикер парламента Новосибирской области Андрей Панферов, было создан осенью 2022 года. В состав подразделения вошли депутат ГД РФ Дмитрий Савельев, член Заксобрания НСО Ярослав Фролов, депутат горсовета Новосибирска Евгений Яковенко и другие участники.
Как ранее писал Сиб.фм, командир батальона «Вега» Андрей Панферов подтвердил свое прибытие в зону спецоперации 31 января. Вместе с ним в зону спецоперации отправилась замыкающая группа подразделения.
Также Панферов уточнил, что вместе с ним в зону проведения специальной операции отправится его сын.
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