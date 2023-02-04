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Росавиация разрешила ввод нового терминала аэропорта Толмачёво в Новосибирске

Фото Росавиация разрешила ввод нового терминала аэропорта Толмачёво в Новосибирске
Фото Росавиация разрешила ввод нового терминала аэропорта Толмачёво в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Новосибирский аэропорт получил разрешение от Росавиации на эксплуатацию нового терминала.

Новосибирский аэропорт Толмачёво получил разрешение на на ввод в эксплуатацию нового терминала. Об этом сообщили в Росавиации.

В воздушном агентстве сообщили, что первых пассажиров новый аэровокзал примет на следующей неделе в четверг, 9 февраля. В этот же день отмечается 100-летний юбилей российской гражданской авиации.

Новый терминал самый крупный в России -его площадь превышает 58 тысяч кв.м. Через аэровокзал будут выполняться внутренние рейсы. Для удобства пассажиров он оснащён 6 телескопическими трапами и 54 стойками регистрации.

Также в Росавиации добавили, что за один час пассажиропоток в новом терминале достигнет 1844 человек.

Как ранее писал Сиб.фм, для работ по реконструкции Толмачёво Новосибирская область получила 708 миллионов рублей.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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