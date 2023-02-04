В Новосибирске астрофотограф Поляков снял туманность Ориона

Фото со страницы Алексея Полякова в "ВК"

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков запечатлел туманность Ориона.

Туманность Ориона запечатлел на фото астрофотограф Алексей Поляков. Космический кадр он опубликовал на личной странице в "ВК".

По словам Полякова, сейчас многие стремятся сделать фото кометы C/2022 Е3. Однако хорошему качеству кадров изрядно мешает яркая луна. Поэтом сибиряк решил запечатлеть "какую-нибудь попсу в узкополоске".

Ранее туманность Ориона была снята с помощью космического телескопа Хаббл. Однако кадр Полякова практически не отличается он симка Хаббла. И это несмотря на сложные условия съемк.

"Атмосфера была просто кошмарной, звезды на соседних исходниках могли отличаться в 4 раза по размеру, в общем турбуленция адова", — объяснил он.

Напомним, в ночь на 2 февраля Большой новосибирский планетарий провел прямой эфир, в котором показал полёт кометы C/2022 E3 (ZTF).