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В Новосибирске астрофотограф Поляков снял туманность Ориона

Фото В Новосибирске астрофотограф Поляков снял туманность Ориона
Фото В Новосибирске астрофотограф Поляков снял туманность Ориона

Фото со страницы Алексея Полякова в "ВК"

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков запечатлел туманность Ориона.

Туманность Ориона запечатлел на фото астрофотограф Алексей Поляков. Космический кадр он опубликовал на личной странице в "ВК".

По словам Полякова, сейчас многие стремятся сделать фото кометы C/2022 Е3. Однако хорошему качеству кадров изрядно мешает яркая луна. Поэтом сибиряк решил запечатлеть "какую-нибудь попсу в узкополоске".

Ранее туманность Ориона была снята с помощью космического телескопа Хаббл. Однако кадр Полякова практически не отличается он симка Хаббла. И это несмотря на сложные условия съемк.

"Атмосфера была просто кошмарной, звезды на соседних исходниках могли отличаться в 4 раза по размеру, в общем турбуленция адова", — объяснил он.

Напомним, в ночь на 2 февраля Большой новосибирский планетарий провел прямой эфир, в котором показал полёт кометы C/2022 E3 (ZTF).

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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