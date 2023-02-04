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В Новосибирске директора МКУ "Кировское" Гринчука отправили в СИЗО по делу о взятке

Фото В Новосибирске директора МКУ "Кировское" Гринчука отправили в СИЗО по делу о взятке
Фото В Новосибирске директора МКУ "Кировское" Гринчука отправили в СИЗО по делу о взятке

Фото Сиб.фм

Кировский районный суд Новосибирска отправил под стражу директора МКУ "Кировское" Юрия Гринчука, который подозревается в получении взятки должностным лицом.

В Новосибирске суд на 2 месяца арестовал директора МКУ "Кировское" Юрия Гринчука, который подозревается в получении взятки за незаконное бездействие — ч. 3 ст. 290 УК РФ. В СИЗО он будет находиться до 30 марта. Об этом сообщается на сайте Кировского районного суда.

Защитник Гринчука просил суд применить в отношении клиента домашний арест. Однако суд поддержал ходатайство следователя о заключении директора предприятия под стражу.

По данным следствия, оставаясь на свободе, Гринчук может оказывать давление на участников по делу. Сообщается, что он уже понуждал свидетелей давать правоохранителям недостоверную информацию, а также призывал отказаться от взаимодействия с полицией.

В итоге Гринчуку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возглавляемое Гринчуком МКУ «Кировское» занимается содержанием улично-дорожной сети в Кировском районе, а также вопросами благоустройства.

Как ранее писал Сиб.фм, глава Чановского района Новосибирской области Виктор Губер стал фигурантом уголовного дела о взятке.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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