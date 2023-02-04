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В Новосибирске городской центр наружной рекламы через суд хочет взыскать с «Дизайнмастера» 53 миллиона рублей

Фото В Новосибирске городской центр наружной рекламы через суд хочет взыскать с «Дизайнмастера» 53 миллиона рублей
Фото В Новосибирске городской центр наружной рекламы через суд хочет взыскать с «Дизайнмастера» 53 миллиона рублей

Фото: BFM-Новосибирск

В Новосибирске городской центр наружной рекламы решил взыскать с «Дизайнмастера» 53 миллиона рублей.

Муниципальное учреждение "Городской центр наружной рекламы" подал в суд на компанию "Рекламные технологии" (бренд «Дизайнмастер», с которой хочет взыскать чуть более 52 млн рублей. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Издание обратило на иск, который поступил в Арбитражный суд Новосибирской области.

По материал дела, "Городской центр наружной рекламы" хочет взыскать деньги за неустойку. Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что компания нарушает условия размещения и эксплуатации рекламных конструкций.

Арбитражный суд возбудил производство по делу. Заседание назначено на 13 марта.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске с директора компании "Vsemayki" взыскали 1.3 млн рублей из-за жвачки.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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