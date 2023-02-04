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В Новосибирске госпитализирован сбитый на пешеходе 14-летний школьник

Фото В Новосибирске госпитализирован сбитый на пешеходе 14-летний школьник
Фото В Новосибирске госпитализирован сбитый на пешеходе 14-летний школьник

В Заельцовскком районе Новосибирска водитель Mazda Demio сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет.

В субботу, 4 февраля, водитель иномарки Mazda Demio сбил 14-летнего подростка в Новосибирске. Школьник переходил дорогу на разрешенный сигнал светофора.

Как сообщили в УГИБДД по Новосибирску, инцидент произошел в 16 часов.

39-летний водитель Мазды двигался по улице Кропоткина в сторону Красного проспекта. В районе дома N 263 А он проигнорировал красный сигнал светофора и сбил ребенка в зоне пешеходного перехода.

С места ДТП подросток госпитализирован. У ребенка — травмы различной степени тяжести.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД.

Напомним, вечером 4 февраля на левом берегу Новосибирска образовалась пробка из-за сломанного светофора.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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