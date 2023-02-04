В Новосибирске госпитализирован сбитый на пешеходе 14-летний школьник

В Заельцовскком районе Новосибирска водитель Mazda Demio сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет.
В субботу, 4 февраля, водитель иномарки Mazda Demio сбил 14-летнего подростка в Новосибирске. Школьник переходил дорогу на разрешенный сигнал светофора.
Как сообщили в УГИБДД по Новосибирску, инцидент произошел в 16 часов.
39-летний водитель Мазды двигался по улице Кропоткина в сторону Красного проспекта. В районе дома N 263 А он проигнорировал красный сигнал светофора и сбил ребенка в зоне пешеходного перехода.
С места ДТП подросток госпитализирован. У ребенка — травмы различной степени тяжести.
Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД.
Напомним, вечером 4 февраля на левом берегу Новосибирска образовалась пробка из-за сломанного светофора.
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