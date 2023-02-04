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Авто общество

Пробка в 10 баллов собралась на левом берегу Новосибирска из-за светофора

Фото Пробка в 10 баллов собралась на левом берегу Новосибирска из-за светофора
Фото Пробка в 10 баллов собралась на левом берегу Новосибирска из-за светофора

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

В субботу, 4 февраля, сломанный светофор на улице Ватутина в Новосибирске спровоцировал огромный затор.

Многокилометровая пробка собралась на левом берегу Новосибирска из-за неработающего светофора на перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко Об этом 4 февраля сообщается в группе "АСТ-54" в "ВКонтакте".

Сервис 2ГИС оценивает ситуацию на данном участке в 10 баллов. Это максимально возможный показатель.

По словам автомобилистов, светофор не работает уже несколько часов. Регулировщика на данном участке тоже нет.

Затор наблюдается также на улицах Бурденко, Новогодней, Мира и Аникина.

Напомним, 4 февраля в Новосибирске, 4 февраля, произошло тройное ДТП. Водитель автомобиль Mazda CX-5 выехал на встречную полосу и врезался в бетономешалку, почему чего перевернулся, задев японский автомобиль на встречной полосе. В данным инциденте никто не пострадал.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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