В Новосибирске катавшуюся в трамвае № 13 собаку назвали Пальмой

Фото из группы "Потреяшка НСК" в "ВК"

У бездомной собаки, которая несколько дней ездила в трамвае в Новосибирске, появился новый дом.

Немецкая овчарка, которая несколько дней каталась в трамвае № 13 в Новосибирске, обрела новых хозяев. Потерявшуюся собаку забрала себе девушка Олеся, которая ранее уже спасла с улицы двух бездомных животных.

Сибирячка заверила, что овчарка-путешественница чувствует себя хорошо и уже освоилась в новом доме — она с удовольствием отдыхает на мягком диване. Животному даже дали звучное имя — теперь собаку зовут Пальмой.

Овчарке пришлось немало поскитаться, прежде чем она стала домашней.

Несколько дней она ездила в трамвае № 13 в Новосибирске, удивляя пассажиров. Водитель и кондуктор не выгоняли животное на мороз, и собака часами дремала на сиденьях. "Хатико" видели и на улице Овражной. Животное бродило по городу, вглядываясь в прохожих. Очевидно, что пес искал хозяина.

На сегодняшний день первые владельцы "Пальмы" там и не откликнулись, несмотря на многочисленные сообщения с фото и видео в соцсетях. Подписчики паблика "Потеряшка НСК" надеются, что на этот раз овчарке повезет и она больше не окажется на улице.

Напомним, 31 января семья из Новосибирска приютила собаку, которую чуть заклевали вороны на острове в районе улицы Обской. Дворнягу назвали Ксюшей.