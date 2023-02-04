В Новосибирске опубликован список улиц, где будут убирать снег 5 февраля

Фото из тг-канала Анатолия Локтя

Мэрия Новосибирска опубликовала график уборки и вывоза снега в воскресенье, 5 февраля.

В Новосибирске дорожные службы в круглосуточном режиме занимаются уборкой и вывозом снега. Днем 5 февраля и в ночь с 5 на 6 февраля спецтехника будет работать по следующим адресам: на проспекте Дзержинского, на улице Владимировской и Дуси Ковальчук. Также снег вывезут с улицы Тюленина в Калининском районе, с Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко в Кировском, с улицы Блюхера в Ленинском и с Кирова в Октябрьском районе.

На Первомайке спецтехника будет работать на улицах Нахимова и Одоевского, в Советском районе – на проспекте Строителей, ул. 2-й Миргородской. В Центральном районе – на Красном проспекте, ул. Ипподромской.

К шуму снегоуборочной техники в ночь с 5 на 6 февраля следует приготовиться новосибирцам, чьи дома расположены на вдоль проспекта Дзержинского и улицы Волочаевской. Также снег будут убирать на улице Ленина и в районе площади им. Гарина-Михайловского, на Дуси Ковальчук, Фадеева, Прокопьевской, Таймырской и Тюменской.

В Ленинском районе – на Колхидской и Фасадной. В Октябрьском — на Гурьевской, Бориса Богаткова и на Октябрьском мосту. В Советском районе снег вывезут с перекрестка Бердского шоссе и проспекта Академика Лаврентьева.

Жителям Центрального районе тоже придется смириться с шумом техники. Она будет работать на Орджоникидзе, Гоголя и Красном проспекте.

Представители дорожных служб призвали автовладельцев не парковать автомобили по указанным адресам на время уборочных работ.

Как ранее писал Сиб.фм, с 6 февраля Новосибирск ожидает новая волна снегопадов.