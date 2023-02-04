В Новосибирске с 6 февраля ожидается новая волна снегопадов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Снегопады и похолодание до — 27 градусов ожидаются в Новосибирской области на следующей неделе.

В Новосибирске опубликован точный прогноз погоды на февраль 2023 года. Уже с понедельник, 6 февраля, в город вернутся снегопады и похолодание до -27 градусов.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, на смену кратковременной оттепели в Новосибирск придут морозы. В первый день недели температура воздуха опустится до — 27 градусов в районах области. Ночью осадки маловероятны, зато днем ожидается снег. Ветер будет дуть северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду.

Во вторник, 7 февраля, столбики термометров вновь покажут — 23 градуса. И снова в Новосибирске будет идти снег.

Погодные сервисы отмечают, что в среду и четверг — 8 и 9 февраля — осадки в Новосибирске маловероятны. Однако к следующим выходным город снова накроет снегом.

Как ранее писал Сиб.фм, из-за предыдущей волны снегопадов в городе был введен режим ЧС. Такая мера позволяет властям без проведения конкурсов привлекать подрядчиков к уборке снега на нескоростных дорогах III, IV и V категорий.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что февраль 2023 года в Новосибирске ожидается более тёплым и снежным, чем в предыдущие годы. Средняя температура воздуха составит -13..-15 градусов — это на 1 градус больше, чем обычно.