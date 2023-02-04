Фото: Сиб.фм
В Новосибирске появится новый подземный переход в метро на площади Маркса.
В Новосибирске в новом ТЦ "Гранит" появился новый подземный переход в метро «Площадь Маркса», однако пока он недоступен. Об этом сообщил vn.ru со ссылкой на пресс-центр мэрии.
«Проектной документацией торгового комплекса предусмотрен вход в строящийся подземный пешеходный переход от вестибюля торгового центра, строительство которого осуществляется на основании выданного мэрией города Новосибирска разрешения на строительство от 27.01.2022», — рассказали в мэрии.
Срок действия документа заканчивается 12 апреля 2023 года.
Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска поручил проверить скользкий вход в метро на Ленина.
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