Фото: Сиб.фм

В Новосибирске появится новый подземный переход в метро на площади Маркса.

В Новосибирске в новом ТЦ "Гранит" появился новый подземный переход в метро «Площадь Маркса», однако пока он недоступен. Об этом сообщил vn.ru со ссылкой на пресс-центр мэрии.

«Проектной документацией торгового комплекса предусмотрен вход в строящийся подземный пешеходный переход от вестибюля торгового центра, строительство которого осуществляется на основании выданного мэрией города Новосибирска разрешения на строительство от 27.01.2022», — рассказали в мэрии.

Срок действия документа заканчивается 12 апреля 2023 года.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр Новосибирска поручил проверить скользкий вход в метро на Ленина.