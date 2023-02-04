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В Новосибирске пожаловались на огромную стаю агрессивных собак

Фото В Новосибирске пожаловались на огромную стаю агрессивных собак
Фото В Новосибирске пожаловались на огромную стаю агрессивных собак

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске жители улицы Днепровской пожаловались на стаю агрессивных собак.

Жители Днепровской улицы пожаловались на большую свору собак. Об этом они сообщили в паблик "ВК" "АСТ-54".

По словам жителей, в пятницу 3 февраля, стая собак окружила и напугала школьницу, а до этого кидались на прохожих. Также местные добавили, что собаки живут в квартире и на участке жители дома №7 по улице Днепровской.

"Госпожа, которая содержит более 50 собак на компромиссы с муниципальными властями не идёт, животные голодные, заражены паразитами", — отметили жители.

По словам сибиряка, собак, живущих в квартире, никто не выгуливает, а все отходы жизнедеятельности текут в квартиры на первом этаже через дырявый пол.

«На участке находятся более 30 собак, которые постоянно приносят помёт. Поголовье щенков и взрослых собак растёт», — отметил Александр.

Сейчас жители улицы пожаловались в администрацию района и в правоохранительные органы. Ранее, в 2017 году суд постановил снести хозпостройки, однако решение не исполнено.

Напомним, зоозащитники из Новосибирска рассказали, почему стерилизация не «лечит» агрессивных собак и как спасти детей от нападения дворняг.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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