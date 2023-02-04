В Новосибирске СК начал проверку после избиения 12-летнего мальчика

Фото: СКР НСО

Новосибирский Следком забрал материалы проверки у полиции по избиению 12-летнего мальчика.

Следком Новосибирской области начал проверку после избиения 12-летнего мальчика двумя мужчинами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК уточнили, что забрали материалы дела из органов внутренних дел.

По данным следствия, 2 февраля 2023 года, на одной из улиц в Ленинском районе города Новосибирска мужчины в ходе конфликта ударили несовершеннолетнего мальчика.

Напомним, мать ребенка говорила, что на ребенка напали двое мужчин возле школы №212. Сейчас школьник в больнице.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в СК.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске возле школы №212 мужчины избили 12-летнего мальчика с пороком сердца.