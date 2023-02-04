В Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 70 "моржей" соревнуются в суточном марафоне по заплыву в ледяной воде.

В Новосибирске стартовал марафон 4 февраля, который организовал клуб активных развлечений "ОтморозкиН". Эстафета проходит в честь создателя клуба Алексея Моисеева.





Как отметила руководительница заплыва Наталья Моисеева, участие принимают 70 человек из разных регионов Сибири.





На открытии выступил новосибирский вокальный ансамбль "Импульс".

Участники разделились на разные команды и в течение суток будут принимать участие в ледяной воде озера Юга.







Победит тот, кто продержится в воде дольше остальных. Судить участников будут члены Федераций и клубов зимнего плавания.





"Команде выделяется 2-3 часа. Кто больше будет проплывать, тот победит", — объяснила Моисеева.





На мероприятии дежурить ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» и врач. Температура воды около +1 градуса, а воздуха -14 градусов.







Как ранее писал Сиб.фм, более 10 тысяч жителей Новосибирска окунулись в проруби на Крещение.