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В Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде

Фото В Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде
Фото В Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске 70 "моржей" соревнуются в суточном марафоне по заплыву в ледяной воде.

В Новосибирске стартовал марафон 4 февраля, который организовал клуб активных развлечений "ОтморозкиН". Эстафета проходит в честь создателя клуба Алексея Моисеева.

Фото В Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде 2

Как отметила руководительница заплыва Наталья Моисеева, участие принимают 70 человек из разных регионов Сибири.

Фото В Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде 3

На открытии выступил новосибирский вокальный ансамбль "Импульс".

Участники разделились на разные команды и в течение суток будут принимать участие в ледяной воде озера Юга.

Фото В Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде 4

Победит тот, кто продержится в воде дольше остальных. Судить участников будут члены Федераций и клубов зимнего плавания.

Фото В Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде 5

"Команде выделяется 2-3 часа. Кто больше будет проплывать, тот победит", — объяснила Моисеева.

Фото В Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде 6

На мероприятии дежурить ФКУ «Центр ГИМС МЧС России» и врач. Температура воды около +1 градуса, а воздуха -14 градусов.

Фото В Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде 7

Как ранее писал Сиб.фм, более 10 тысяч жителей Новосибирска окунулись в проруби на Крещение.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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