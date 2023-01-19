Более 10 тысяч жителей Новосибирска окунулись в проруби на Крещение

Фото: МЧС России по Новосибирской области

Свыше десяти тысяч новосибирцев окунулись в ледяные проруби под контролем спасателей.

Пресс-служба МЧС России по Новосибирской области сообщила, что на 14:00 в четверг, 19 января, более десяти тысяч человек окунулись в ледяную прорубь под контролем спасателей, специалистов ведомства, сотрудников полиции и медиков. Обстановку у купелей контролируют 501 человек и 167 единиц техники. Спасатели следят за потоком людей на поверхности водоемов, помогают при спуске в прорубь и выходе из нее.

На данный момент информация об происшествиях в экстренные службы не поступала.

В 9:00 в четверг, 19 января, была освящена купель у пристани пожарного катера. Несмотря на будний день, за час в иордань успели окунуться несколько десятков новосибирцев. Эта купель традиционно становится показной, чтобы те, кто планируют на следующий год организовать крещенские купания, смогли оценить, что для этого нужно: правильность выбора места, его подготовка, выставленные разделительные линии, палатки обогрева, дежурство спасателей и медиков.

«Во всех муниципалитетах организована работа патрульных групп. Они контролируют работу купелей, а также выявляют несанкционированные проруби. Кроме патрулирования, обнаружить такие объекты помогает и мониторинг СМИ, соцсетей. Особое внимание уделяем местам, где раньше были купели, но в этом году там работу не организовали. Их порядка 20», – сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

В организации работы купелей приняли участие Региональная общественная организация ветеранов спецподразделений «Братишки Сибири» и Всероссийский студенческий корпус спасателей.

На берегах у купелей организованы палатки с печками или электрическими тепловыми пушками, где купающиеся могут раздеться и выпить горячего чаю. От палаток до прорубей специалисты выстлали дорожки из сена, чтобы люди не скользили в тапочках и не примерзали обувью к поверхности. Среди желающих окунуться в крещенский прорубь традиционно большинство «новичков». С ними специалисты на месте проводят инструктажи по технике безопасности и рекомендуют трезво оценить свое состояние здоровья для погружения в ледяную воду.

Ранее Сиб.фм сообщил, что жительница Новосибирска весом 101 кг похудела после купания в проруби на Крещение. Кроме того, мы передавали впечатления жителей Новосибирска от Крещенских купаний.