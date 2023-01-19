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Жительница Новосибирска весом 101 кг похудела после купания в проруби на Крещение

Фото Жительница Новосибирска весом 101 кг похудела после купания в проруби на Крещение
Фото Жительница Новосибирска весом 101 кг похудела после купания в проруби на Крещение

В Новосибирске женщина рассказала о похудении после купания в ледяной проруби на Крещение.

Жительница Новосибирска Елена Никулина много лет вела борьбу с лишним весом, пока не попробовала купание в ледяной проруби. После погружения в иордань ей удалось не только избавиться от ненужных килограммов, но и поправить здоровье.

Сибирячка весила более 100 килограммов, которые очень угнетали женщину. Она постоянно сидела на диетах, занималась спортом, но все усилия были тщетны. Пока она не решила окунуться в прорубь на Крещение.

«Пошла к Крещенской проруби. Страшно боялась. Решила: если есть в моей жизни смысл, то Господь даст мне какой-то знак. А если в этой проруби умру – мир немногое потеряет в моем лице», — рассказала женщина в беседе с Сиб.фм.

После погружения Елена испытала непередаваемые ощущения.

"То ли я в космосе, то ли космос во мне. Такое удовольствие!", — поделилась она.

С того момента здоровье женщины резко начало улучшаться, а вес уходить.

Не удивительно, что последние пять лет сибирячка не пропускает ни одного крещенского купания. Елена не только с удовольствием погружается в прорубь, но и делится своей историей.

Ранее Сиб.фм опубликовал репортаж с Крещенских купаний — новосибирцы поделились впечатлениями от погружения в ледяную воду.

Напомним, в день Крещения Господня у купелей в Новосибирске выстроились огромные очереди. Фото самых красивых девушек опубликовал Сиб.фм.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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