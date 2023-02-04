В Новосибирской области начали штрафовать по камерам за отсутствие ремня безопасности

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В Новосибирской области водителей с непристегнутым ремнем начали штрафовать по камерам наблюдения.

В Новосибирской области водителей автомобилей начали штрафовать за отсутствие ремня безопасности по камерам. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Как отметили в ведомстве, штраф грозит и за непристегнутых пассажиров.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, который можно оплатить со скидкой в 50% в течение 20 дней.

Как ранее писал Сиб.фм, водители массово жалуются на новые штрафы от ГИБДД.