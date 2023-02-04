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общество

Зевающая рысь в зоопарке Новосибирска стала звездой соцсетей

Фото Зевающая рысь в зоопарке Новосибирска стала звездой соцсетей
Фото Зевающая рысь в зоопарке Новосибирска стала звездой соцсетей

Фото и видео из группы "Новосибирский зоопарк" в социальной сети "ВКонтакте"

Видео с зевающей рысью из Новосибирского зоопарка стало вирусным — ролик посмотрели более 15 тысяч человек.

Новосибирский зоопарк разместил видео с зевающей в вольере рысью. 18-секундный ролик уже набрал более 15 тысяч просмотров и десятки репостов, став вирусным.

"Ничего милее вы сегодня уже не увидите", — отреагировали подписчики. Многие согласились, что, глядя на рысь, тоже захотели зевнуть.

"Большая кошка" попала в объектив фотографа во время очередной прогулки по вольеру. Животное сначала осматривается по сторонам, а после широко зевает.

"Хорррошенький не могу, взять бы за ухи и в нос чмокнуть", — признались новосибирцы. "Какой милый котик!", "Зимой они прямо роскошные".

Ранее Новосибирский зоопарк опубликовал забавное видео с котятами манула. В ролике один из малышей не выпускает сородича из домика, блокируя ему выход. Новосибирцев позабавило и то, с какой настойчивостью дикий кот пытается покинуть "будку", и то, как заботливый брат пресекает его попытки.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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