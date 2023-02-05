Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО

Фото полпредства в СФО

Экс-полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне проведения СВО.

Бывший полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне проведения спецоперации. Об этом Меняйло сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 февраля.

«В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий. Спасибо всем, кто беспокоится!», — написал экс-полпред.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский депутат горсовета Ростислав Антонов оказался под обстрелом в Донецке 17 декабря.

«Попал в неприятную историю, оказавшись в районе ул. Мира, 1 куда прилетела очередная порция градов. пробил осколком колесо», — писал Антонов (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм)

Сам депутат не пострадал. По его словам, к нему на помощь приехали знакомые, которые помогли оперативно заменить пробитое колесо.

Напомним, ранее полпред президента в СФО Серышев попал под санкции Великобритании.