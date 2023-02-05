Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО

Фото Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
Фото Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО

Фото полпредства в СФО

Экс-полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне проведения СВО.

Бывший полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне проведения спецоперации. Об этом Меняйло сообщил в своём телеграм-канале в воскресенье, 5 февраля.

«В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий. Спасибо всем, кто беспокоится!», — написал экс-полпред.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский депутат горсовета Ростислав Антонов оказался под обстрелом в Донецке 17 декабря.

«Попал в неприятную историю, оказавшись в районе ул. Мира, 1 куда прилетела очередная порция градов. пробил осколком колесо», — писал Антонов (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм)

Сам депутат не пострадал. По его словам, к нему на помощь приехали знакомые, которые помогли оперативно заменить пробитое колесо.

Напомним, ранее полпред президента в СФО Серышев попал под санкции Великобритании.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20624
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
7302
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
5685
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
4459
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега
4381
Не мигрень: онколог объяснил, когда головные боли могут быть признаком рака
4314
Сталинградский рубеж: 80 лет со дня завершения сражения
4196
В Новосибирске потерявшаяся собака катается на трамвае №13