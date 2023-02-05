Мэрия Новосибирска прокомментировала скандал с вырубкой леса в Нижней Ельцовке

Фото: Сиб.фм

Новосибирская мэрия высказалась о возникшем скандале на фоне вырубки деревьев ради многоэтажной застройки в Нижней Ельцовке.

У мэрии Новосибирска не было оснований для отказа в выдаче разрешения на вырубку леса возле микрорайона Нижняя Ельцовка. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации. В мэрии заявили, что разрешение на снос, замену, пересадку и обрезку зелёных насаждений компанией ООО «Д54 Развитие» было выдано 23 января текущего года.

Тогда же мэрия совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области провела обследование указанной территории, чтобы определить участок для создания компенсационной рекреационной зоны.

«Департаментом будут даны заключения по результатам обследования до 1 марта 2023 года. В целях расширения рекреационной зоны территорий «Нижней Ельцовки» мэрией города Новосибирска подготовлено обращение в ДОМ.РФ по вопросу передачи земельных участков занятых лесами из собственности Российской Федерации в муниципальную собственность», — уточнили в мэрии Новосибирска.

По данным мэрии, земельный участок с кадастровым номером 54:35:091270:273 площадью 42755 кв.м образован из участка с кадастровым номером 54:35:091270:2, перешедшего в собственность ПК «Каскад-2000» в 2009 году. В дальнейшем правообладатель указанного земельного участка неоднократно менялся, с сентября 2022 года правообладателем является ООО «Д54 Развитие».

Ранее возле микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске началась вырубка леса. Всего планируется вырубить около 900 деревьев, а на это месте начать строить многоэтажные дома. Это следует из разрешения на снос насаждений.

Интенсивное расширение площади застройки прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. В своем Telegram-канале он порекомендовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю прекратить вырубку деревьев и начать искать другие варианты застройки, чтобы сохранить лес.

Напомним, ранее в Новосибирской области лесная ОПГ незаконно вырубила деревьев на 21 миллион рублей.