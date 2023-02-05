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общество

Отпуска мобилизованных из Новосибирской области увеличат с учетом времени на дорогу домой

Фото Отпуска мобилизованных из Новосибирской области увеличат с учетом времени на дорогу домой
Фото Отпуска мобилизованных из Новосибирской области увеличат с учетом времени на дорогу домой

Фото: Telegram-канал «Андрей Травников»

Мобилизованным жителям Новосибирской области продлят отпуск с учетом времени на дорогу домой.

Мобилизованные жители Новосибирской области могут провести больше времени дома в отпусках, так как в расчетном времени отпуска не будет учитываться время на дорогу домой. О возможности такого изменения сообщил губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале.

«Родные просили при предоставлении отпуска военнослужащим не учитывать время, которое они провели в дороге. Это будем обсуждать с военными, но уже командиры подтвердили, что могут продлить отпуска», — сообщил глава области.

Это изменение еще не внесено, но его будут обсуждать.

Другая проблема, которая беспокоит родных и близких мобилизованных — невозможность связаться со своими родственниками в Сибири. Решение, которое предложил губернатор — связь с командирами новосибирских подразделений в зоне СВО через департаменты районных администраций и военкоматы.

«Воины-сибиряки вновь показывают себя с самой лучшей стороны. Только в этом воинском формировании уже 250 новосибирцев представлены к наградам», — рассказал Андрей Травников.

Ранее депутат Антонов прокомментировал слухи о второй волне мобилизации. По его словам, в этом нет необходимости, и сейчас в зоне проведения спецоперации находится достаточно военнослужащих для выполнения задач.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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