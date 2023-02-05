Под Новосибирском нашли тело пропавшей пенсионерки с лыжными палками

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области найдена погибшей пропавшая без вести 82-летняя женщина.

Тело пропавшей без вести пенсионерки Любови Горовой нашли в Новосибирской области. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Тело заявленной 4 февраля, как без вести пропавшей жительницы Ленинского района г. Новосибирска 1941 года рождения, было обнаружено сегодня в Новосибирском районе. Обстоятельства устанавливаются», — уточнили в полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в. Новосибирской области без вести пропала 82-летняя Любовь Горовая. Поисками занимался отряд «Маяк». При себе у женщины были лыжные палки и большой зелёный рюкзак.