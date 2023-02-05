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Под Новосибирском пропала пожилая женщина с лыжными палками

Фото Под Новосибирском пропала пожилая женщина с лыжными палками
Фото Под Новосибирском пропала пожилая женщина с лыжными палками

Фото: ПСО «Маяк»

В Новосибирской области с 3 февраля разыскивают пропавшую пенсионерку.

В Новосибирской области без вести пропала 82-летняя Любовь Горовая. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в поисковом отряде «Маяк».

«Любовь Павловна Горовая 1941 г.р., 3 февраля около 15:00 вышла из электропоезда на ст. Комаровка и до настоящего момента её местонахождение не установлено», — рассказали в ПСО.

Приметы Любови Горовой: рост 160 см, плотное телосложение, седые волосы до плеч, голубые глаза. С собой у пенсионерки были лыжные палки и большой зелёный рюкзак.

Одета пропавшая была в серое пальто с капюшоном с опушкой, белую вязаную шапку, такого же цвета шарф и варежки, синие сапоги-дутыши.

Напомним, ранее в Новосибирской области 10 детей пропали во время лыжного похода.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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