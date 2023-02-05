Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Полиция Новосибирска начала проверку после нападения на заступившихся за девушку студентов

Фото Полиция Новосибирска начала проверку после нападения на заступившихся за девушку студентов
Фото Полиция Новосибирска начала проверку после нападения на заступившихся за девушку студентов

Фото Сиб.фм

В Новосибирске полиция начала проверку после нападения на студентов.

В Новосибирске два студента заступились за девушку и получили травмы от группы мужчин. Полиция начала проверку инцидента, сообщают в ГУ МВД по региону.

В ночь на 3 января 2023 года двое братьев-студентов в центре Новосибирска увидели, как шестеро мужчин агрессивно разговаривали с девушкой и решили вступиться за неё. началась драка, в результате которой молодых людей избили. Одного из них в том числе дважды ранили ножом: один раз в спину, и еще раз в грудь. Избиение прекратилось, когда рядом проезжал патрульный автомобиль полиции. Нападающие разбежались, а братья обратились к полицейским за помощью. Им вызвали скорую.

По сведениям ГУ МВД по НСО, заявлению в полицию пострадавший студент подал 22 января. Его направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая установит тяжесть травм для его здоровья.

В полиции начали проверку и поиск нападавших. Их личности на момент публикации не установлены. Свидетелей и очевидцев драки просят обратиться по телефонам 8 (383) 221-77-16 и 8-999-304-04-78.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полиция проверяет сообщение о домогательствах к женщине в лифте. Впрочем, заявления в полицию от женщины не поступало.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20121
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
7141
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
6610
В Новосибирске ожидается потепление до +18 градусов
5962
Губернатор Новосибирской области мечтает встретиться с Анной Кикиной после её возвращения на Землю
5675
Жительницу Новосибирска отключили от ИВЛ после комы на Бали
5601
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
4710
Завершены поиски пропавшего 12-летнего школьника под Новосибирском