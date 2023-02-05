Полиция Новосибирска начала проверку после нападения на заступившихся за девушку студентов

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В Новосибирске полиция начала проверку после нападения на студентов.

В Новосибирске два студента заступились за девушку и получили травмы от группы мужчин. Полиция начала проверку инцидента, сообщают в ГУ МВД по региону.

В ночь на 3 января 2023 года двое братьев-студентов в центре Новосибирска увидели, как шестеро мужчин агрессивно разговаривали с девушкой и решили вступиться за неё. началась драка, в результате которой молодых людей избили. Одного из них в том числе дважды ранили ножом: один раз в спину, и еще раз в грудь. Избиение прекратилось, когда рядом проезжал патрульный автомобиль полиции. Нападающие разбежались, а братья обратились к полицейским за помощью. Им вызвали скорую.

По сведениям ГУ МВД по НСО, заявлению в полицию пострадавший студент подал 22 января. Его направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая установит тяжесть травм для его здоровья.

В полиции начали проверку и поиск нападавших. Их личности на момент публикации не установлены. Свидетелей и очевидцев драки просят обратиться по телефонам 8 (383) 221-77-16 и 8-999-304-04-78.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полиция проверяет сообщение о домогательствах к женщине в лифте. Впрочем, заявления в полицию от женщины не поступало.