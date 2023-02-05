Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

С понедельника в Новосибирске ожидается новая волна снегопадов и похолодание до -27

Фото С понедельника в Новосибирске ожидается новая волна снегопадов и похолодание до -27
Фото С понедельника в Новосибирске ожидается новая волна снегопадов и похолодание до -27

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области ожидается новая волна снегопадов с 6 февраля.

С понедельника, 6 февраля, в Новосибирской области похолодает до -27 градусов, а также пойдет снег. Как сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре, снегопады будут не такими интенсивными, как в январе.

Ночью на понедельник, 6 февраля, в Новосибирской области ожидаются заморозки до -27 градусов со средней температурой по региону -16..-21 градус. Днем потеплеет до -9..-14, местами -3..-8 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

Во вторник, 7 февраля, днем -8..-13 градусов, ветер сменит направление на северо-западный такой же силы.

Оба дня по области синоптики прогнозируют местами небольшой снег.

8 и 9 февраля осадков не ожидается — со среды до выходных о снегопадах по области не сообщают.

Также до 6 февраля 15:00 в Новосибирске сохранится режим черного неба. Жителям города не рекомендуют гулять на улице и проветривать в квартирах.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19628
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
7039
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
6502
В Новосибирске ожидается потепление до +18 градусов
5877
Губернатор Новосибирской области мечтает встретиться с Анной Кикиной после её возвращения на Землю
5634
Жительницу Новосибирска отключили от ИВЛ после комы на Бали
5563
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
4664
Завершены поиски пропавшего 12-летнего школьника под Новосибирском