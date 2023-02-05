С понедельника в Новосибирске ожидается новая волна снегопадов и похолодание до -27

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области ожидается новая волна снегопадов с 6 февраля.

С понедельника, 6 февраля, в Новосибирской области похолодает до -27 градусов, а также пойдет снег. Как сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре, снегопады будут не такими интенсивными, как в январе.

Ночью на понедельник, 6 февраля, в Новосибирской области ожидаются заморозки до -27 градусов со средней температурой по региону -16..-21 градус. Днем потеплеет до -9..-14, местами -3..-8 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

Во вторник, 7 февраля, днем -8..-13 градусов, ветер сменит направление на северо-западный такой же силы.

Оба дня по области синоптики прогнозируют местами небольшой снег.

8 и 9 февраля осадков не ожидается — со среды до выходных о снегопадах по области не сообщают.

Также до 6 февраля 15:00 в Новосибирске сохранится режим черного неба. Жителям города не рекомендуют гулять на улице и проветривать в квартирах.