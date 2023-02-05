Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

5 февраля в Новосибирске сохранится режим черного неба

Фото 5 февраля в Новосибирске сохранится режим черного неба
Фото 5 февраля в Новосибирске сохранится режим черного неба

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Режим черного неба в Новосибирске продлится до понедельника.

В воскресенье, 5 февраля, в Новосибирске сохраняется режим черного неба. Жителям города не рекомендуют гулять и проветривать в квартирах. Как сообщают специалисты Западно-Сибирского Гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до понедельника.

«5 февраля в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -12..-14 градусов, в районе ОбьГЭС до -20 С. Изморозь. На дорогах местами гололедица», — сообщили в УГМС.

Во второй половине дня в городе потеплеет до -9..-11 градусов, а к ночи ожидаются заморозки -19..-21, в пригороде до -24.

О неблагоприятных метеоусловиях синоптики сообщают также в соседних регионах: Томской и Кемеровской областях и в Алтайском крае.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде. Победит тот, кто продержится в воде дольше остальных. Судить участников будут члены Федераций и клубов зимнего плавания.

Также завершены поиски пропавшего 12-летнего школьника под Новосибирском.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19628
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
7039
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
6502
В Новосибирске ожидается потепление до +18 градусов
5877
Губернатор Новосибирской области мечтает встретиться с Анной Кикиной после её возвращения на Землю
5634
Жительницу Новосибирска отключили от ИВЛ после комы на Бали
5563
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
4664
Завершены поиски пропавшего 12-летнего школьника под Новосибирском