5 февраля в Новосибирске сохранится режим черного неба

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Режим черного неба в Новосибирске продлится до понедельника.

В воскресенье, 5 февраля, в Новосибирске сохраняется режим черного неба. Жителям города не рекомендуют гулять и проветривать в квартирах. Как сообщают специалисты Западно-Сибирского Гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до понедельника.

«5 февраля в первой половине дня ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -12..-14 градусов, в районе ОбьГЭС до -20 С. Изморозь. На дорогах местами гололедица», — сообщили в УГМС.

Во второй половине дня в городе потеплеет до -9..-11 градусов, а к ночи ожидаются заморозки -19..-21, в пригороде до -24.

О неблагоприятных метеоусловиях синоптики сообщают также в соседних регионах: Томской и Кемеровской областях и в Алтайском крае.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стартовал суточный марафон по заплыву в ледяной воде. Победит тот, кто продержится в воде дольше остальных. Судить участников будут члены Федераций и клубов зимнего плавания.

Также завершены поиски пропавшего 12-летнего школьника под Новосибирском.