Завершены поиски пропавшего 12-летнего школьника под Новосибирском

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Пропавший после школы ребёнок из Новосибирской области найден.
В Новосибирской области найден 12-летний Богдан Швецов, пропавший без вести после школы 31 января. Об этом сообщили в администрации Краснообска.
«Всем спасибо! РЕБЕНОК НАЙДЕН!», — уточнили местные власти в соцсетях.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области без вести пропал 12-летний ребёнок Богдан Швецов. Об этом заявили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По данным волонтёров, мальчик ушёл в школу 31 января и не вернулся домой.
Волонтёры также объявляли о срочном сборе добровольцев для поисков Богдана Швецова.
Напомним, ранее стали известны подробности пропажи 12-летнего школьника под Новосибирском.
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