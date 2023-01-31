Завершены поиски пропавшего 12-летнего школьника под Новосибирском

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Пропавший после школы ребёнок из Новосибирской области найден.

В Новосибирской области найден 12-летний Богдан Швецов, пропавший без вести после школы 31 января. Об этом сообщили в администрации Краснообска.

«Всем спасибо! РЕБЕНОК НАЙДЕН!», — уточнили местные власти в соцсетях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области без вести пропал 12-летний ребёнок Богдан Швецов. Об этом заявили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По данным волонтёров, мальчик ушёл в школу 31 января и не вернулся домой.

Волонтёры также объявляли о срочном сборе добровольцев для поисков Богдана Швецова.

Напомним, ранее стали известны подробности пропажи 12-летнего школьника под Новосибирском.