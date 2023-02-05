Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе

Фото В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе
Фото В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Электропоезд врезался в автомобиль на железной дороге в Первомайском районе.

В Новосибирске электричка столкнулась с автомобилем УАЗ в Первомайском районе. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент произошёл сегодня днём на платформе «Звёздная». Авария попала на видео.

«Все произошло в считанные секунды. УАЗ вылетел под электричку со встречной полосы, проезжая на закрытый переезд под запрещающий сигнал светофора», — рассказали очевидцы.

По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП на Винаповском мосту.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20624
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
7302
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
5685
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF
4459
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега
4381
Не мигрень: онколог объяснил, когда головные боли могут быть признаком рака
4314
Сталинградский рубеж: 80 лет со дня завершения сражения
4196
В Новосибирске потерявшаяся собака катается на трамвае №13