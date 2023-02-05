В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Электропоезд врезался в автомобиль на железной дороге в Первомайском районе.

В Новосибирске электричка столкнулась с автомобилем УАЗ в Первомайском районе. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент произошёл сегодня днём на платформе «Звёздная». Авария попала на видео.

«Все произошло в считанные секунды. УАЗ вылетел под электричку со встречной полосы, проезжая на закрытый переезд под запрещающий сигнал светофора», — рассказали очевидцы.

По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП на Винаповском мосту.