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В Новосибирске произошло массовое ДТП на Винаповском мосту

Фото В Новосибирске произошло массовое ДТП на Винаповском мосту
Фото В Новосибирске произошло массовое ДТП на Винаповском мосту

Фото: АСТ-54

Авария с участием трёх автомобилей произошла в Новосибирске.

В Новосибирске на Винаповском мосту произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом вечером в пятницу, 3 февраля, сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54».

По данным очевидцев, столкнулись универсал Toyota Caldina, чёрный внедорожник и седан Ford Focus. Информации о пострадавших в результате ДТП нет. Комментаторы в соцсетях утверждают, что на указанном участке дороги образовалась колея, которая мешает полноценно передвигаться по мосту и провоцирует аварийные ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске для уборки снега на дорогах вывели дополнительную технику.

Также в мэрии Новосибирска готовятся к крупной закупке партии снегоуборочной техники: на новые спецмашины потратят 400 миллионов рублей. Также в 2022 году Новосибирск приобрёл 32 единицы техники, и перед закупкой также проводились обсуждения по отдельным районам. Так, некоторым административным единицам нужны были сами машины, а где-то не хватало навесного оборудования на всесезонную технику.

Напомним, сегодня мэр Новосибирска поручил проверить скользкий вход в метро на Ленина.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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