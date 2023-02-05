В Новосибирске мать десятерых детей заявила об избиении мужем

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Многодетная мать из Новосибирска рассказала о домашнем насилии со стороны мужа.

Мать десятерых детей из Новосибирска Оксана Усова заявила, что перенесла домашнее насилие со стороны бывшего мужа, когда находилась в браке. Об этом известная сибирячка рассказала в интервью журналистке Елене Погребижской. По её словам, побои начались в 2021 году — тогда Оксана была беременна десятым ребёнком.

«Он ударил меня, я упала на живот, он ушел. Я осталась одна с детьми, у меня пошла кровь. Дети увидели пол в крови. Старший сын выносил меня вместе с реаниматологами, счет шел чуть ли не на минуты», — вспоминает женщина.

Женщина добавила, что потеряла много крови в тот момент. В результате ей пришлось экстренно проводить кесарево сечение, ребёнок родился на шестом месяце. Тогда же Оксана Усова развелась с мужем.

Оксана Усова стала известной после того, как резко похудела со 112 килограммов — вес женщина набрала на фоне беременности.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске мать четверых детей Марина Стеклова стала матерью в пятый раз. Роды прошли в стенах Новосибирского городского клинического перинатального центра.