В Новосибирске мать десятерых детей заявила об избиении мужем

Фото: «АиФ-Новосибирск»
Многодетная мать из Новосибирска рассказала о домашнем насилии со стороны мужа.
Мать десятерых детей из Новосибирска Оксана Усова заявила, что перенесла домашнее насилие со стороны бывшего мужа, когда находилась в браке. Об этом известная сибирячка рассказала в интервью журналистке Елене Погребижской. По её словам, побои начались в 2021 году — тогда Оксана была беременна десятым ребёнком.
«Он ударил меня, я упала на живот, он ушел. Я осталась одна с детьми, у меня пошла кровь. Дети увидели пол в крови. Старший сын выносил меня вместе с реаниматологами, счет шел чуть ли не на минуты», — вспоминает женщина.
Женщина добавила, что потеряла много крови в тот момент. В результате ей пришлось экстренно проводить кесарево сечение, ребёнок родился на шестом месяце. Тогда же Оксана Усова развелась с мужем.
Оксана Усова стала известной после того, как резко похудела со 112 килограммов — вес женщина набрала на фоне беременности.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске мать четверых детей Марина Стеклова стала матерью в пятый раз. Роды прошли в стенах Новосибирского городского клинического перинатального центра.
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