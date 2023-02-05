В Новосибирске названы причины избиения 12-летнего мальчика у школы

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Стало известно, за что мужчины избили шестиклассника у школы в Новосибирске.

12-летнего мальчика двое мужчин избили на территории школы №212 в Новосибирске. Мать мальчика рассказала о подробностях инцидента в беседе с «Вести Новосибирск».

По словам матери потерпевшего, после окончания уроков ученики побежали на улицу. Ученик 3-4 класса попытался поставить подножку её сыну, но тот перепрыгнул через неё, «затем вернулся, слегка хлопнул мальчика по спине и сказал, что нужно быть аккуратнее». После этого младший мальчик ударил старшего по спине, а старший повалил его на снег «и сказал, что отпустит, если тот пообещает больше так не делать».

В этот момент шестиклассника оттолкнул ногой мужчина, а вскоре подошел и отец младшеклассника.

«Из-за угла появляется второй мужчина, который с размаху и со всей дури рукой ударяет моего сына по голове», — рассказывает мать пострадавшего ребёнка.

По словам других детей, отец младшего мальчика якобы был пьян. Дети звали охранника из школы, чтобы он помог урегулировать конфликт, но тот не пришёл.

Мужчины ушли, а мальчика отвезли в больницу. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга.

Об избиении ребенка доложили главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, и он взял его расследование на личный контроль. Новосибирские следователи установят, что произошло на самом деле и кто должен нести ответственность за травму ребёнка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Санкт-Петербурге избили бывшую журналистку из Новосибирска.