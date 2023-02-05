В Новосибирске прекратили дело в отношении академика Сергея Багаева

Фото: пресс-служба НГУ

Дело в отношении 80-летнего академика Сергея Багаева в Новосибирске прекращено.

Уголовное дело в отношении научного руководителя Института лазерной физики СО РАН, академика Сергея Багаева прекращено. 80-летнего ученого подозревали в мошенничестве с контрактом, но не нашли доказательств преступления. Об этом сообщает ЧС-ИНФО.

В феврале 2022 года на Сергея Багаева возбудили уголовное дело. Основанием этого стало заключение контракта с Межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр» в 2017 году на 2 миллиона рублей. По версии следствия, несмотря на контракт с организацией (которой также руководил Багаев), все работы делали сотрудники института на территории и с применением оборудования института. Также по этому делу задержали и директора института Алексея Тайченаева. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело прекратили вести 19 января 2023 года, спустя 11 месяцев после начала расследования. Об этом сообщил адвокат Геннадий Шишебаров. Подписка о невыезде более не действительна для обоих ученых, а также теперь оба имеют право на реабилитацию и возмещение ущерба.

Экс-председатель СО РАН академик Александр Асеев в комментарии для ЧС-ИНФО отметил, что прекращение уголовного дела в пользу академика Сергея Багаева — заслуга команды юристов РАН, которую собрал президент академии наук Геннадий Красников.

Ранее Сиб.фм со ссылкой на ЧС-ИНФО сообщал, что волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО.