В Новосибирске вместо Massimo Dutti откроется STORE by Lukse в ТРЦ «Аура»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске вместо магазина Massimo Dutti откроется STORE by Lukse.
В торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске на месте закрытого магазина одежды Massimo Dutti откроется STORE by Lukse. В магазинах этого бренда также продается премиальная одежда.
Магазины бренда Massimo Dutti закрылись в Новосибирске в марте, когда испанская фирма Inditex объявила об уходе из России. Другие бренды этой компании — Zara, Pull&Bear, Bershka.
Lukse появились в Новосибирске относительно недавно. Так, один из магазинов открыл известный в Новосибирске девелопер Тимур Саттаров.
В «Ауре» уже появилась вывеска нового магазина, а на сайте HeadHunter разместили вакансию управляющего новым магазином. Основной товар — мужская и женская одежда премиум-класса.
Ранее Сиб.фм сообщал, что хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества. Полицейские изъяли товар на 200 тысяч рублей, из-за чего предпринимательнице пришлось закрыть бизнес.
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