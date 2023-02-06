Апартаменты с эксклюзивной планировкой продают в центре Новосибирска от 3,8 миллионов рублей

Фото: гкрасцветай.рф

Time Park Apartments от ГК «Расцветай» — сбалансированное сочетание апартаментов, коммерческих помещений и общественных пространств.

Особенность проекта — эксклюзивные планировочные решения. На последних этажах расположены апартаменты со вторым светом и пятиметровой высотой потолков. Также там представлены редкие для Новосибирска двухуровневые лоты.

Апарт-комплекс расположен на Красном проспекте — рядом со станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская». Это центр Новосибирска — административный, культурный, деловой, с уже сложившейся коммерческой, социальной и транспортной инфраструктурой.

«Новый комплекс ГК «Расцветай» спроектирован по принципу «всё под рукой». Он для тех, кто хочет максимально комфортно организовать свою жизнь и ценит время. Апарт-комплекс оснащён всем необходимым для динамичной современной жизни: в шаговой доступности спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе, — уточнили в пресс-службе компании. — Наша задача создать такое мультиформатное пространство, чтобы продемонстрировать эффективность микса форматов как для проживания, так и для бизнеса».

В лобби всё продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверьми, предусмотрена зона ресепшн и места для хранения интернет-заказов

Современный урбанистический стиль придают подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту.

Современный урбанистический стиль придают подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту. Лобби первого этажа разделено на функциональные зоны, где можно отдыхать, принимать гостей, работать и проводить деловые встречи и переговоры. Всё продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверьми, предусмотрена зона ресепшн и места для хранения интернет-заказов.

Новосёлы смогут жить и работать фактически в одном месте. Апарт-комплекс не только сформирует новую среду, но и станет точкой притяжения, что добавит проекту привлекательность на рынке аренды.

Приобретение апартаментов в Time Park Apartments на фоне низких ставок по депозитам и нестабильности курса валют можно рассмотреть в качестве инструмента для сохранения денег и получения пассивного дохода. Специфика локации этому способствует: здесь удобно арендовать жилье на длительный срок или останавливаться на несколько суток для тех, кто в Новосибирске проездом или командировке.