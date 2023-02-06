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Банк запустил более 20 благотворительных проектов в 2022 году

Фото Банк запустил более 20 благотворительных проектов в 2022 году
Фото Банк запустил более 20 благотворительных проектов в 2022 году

Фото: pixabay.com

Банк «ЗЕНИТ» в 2022 году реализовал свыше 20 благотворительных проектов. Также кредитная организация поддержала инициативы благотворительных фондов «Татнефть», «Русфонд», «Синдром любви» и «Копилка доброты».

В 2022 году банк стал партнером этнофестиваля Karakuz Almet Fest и проекта «Культурная среда» в Татарстане. Также выступил спонсором Международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка» им. Мусы Джалиля. Банк принял участие в конкурсе социальных инициатив «Энергия добра» и присудил специальный приз логопункту «Чайка». На выделенные средства учителя-логопеды помогут детям дошкольного возраста с нарушениями речи.

Банк продолжил сотрудничество с благотворительной организацией «Русфонд». Сотрудники дарят друг другу добрые подарки в виде благотворительных взносов на поддержку подопечных фонда. Также кредитная организация принимает участие в акциях фонда «Синдром любви» и помогает детям с особенностями развития получить все необходимое для их успешного развития.

«Наш банк уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с благотворительными фондами. Мы оказываем поддержку детям с тяжелыми заболеваниями, развиваем качественное образование, помогаем одаренной молодежи. Кроме того, наши сотрудники активно принимают участие в акции „На день рождения спаси ребенка“ и в канун Нового года становятся волшебниками для „солнечных“ ребят», — отметил председатель правления банка "Зенит" Александр Тищенко.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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