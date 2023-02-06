Батальон "Вега" из Новосибирска приступил к выполнению задач на СВО

Фото со страницы Дмитрия Савельева в "ВК"

Руководство Законодательного Собрания Новосибирской области постоянно поддерживает связь с батальоном «Вега», находящимся в зоне специальной военной операции.

Заксобрание Новосибирской области находится на связи с участниками элитного батальона "Вега", созданного по инициативе первого вице-спикера парламента Андрея Панфёрова. Неделю назад подразделение отбыло в зону проведения СВО.

По словам председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива, с руководством «Веги» поддерживается постоянная связь.

«В разговоре, состоявшемся в минувшие выходные, командир отряда специального назначения Андрей Панфёров сообщил, что подразделение приступило к выполнению поставленных задач. Все живы-здоровы. Дух боевой!», — сказал он.

В составе батальона "Вега" на СВО отправились депутаты Заксобрания Андрей Панфёров и Сергей Конько, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев и вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.

В состав "Веги", формирование которого началось в сентябре 2022 года, вошли более 400 человек из Новосибирской области и других регионов страны. Решающими факторами при отборе желающих были морально-боевые качества, опыт участия в военных операциях. Обеспечение отряда взяла на себя Новосибирская область (частично министерство обороны РФ), а также предприниматели региона.

Напомним, 4 февраля депутат ГД от Новосибирской области Дмитрий Савельев разместил в соцсетях фото из зоны спецоперации.