Блогер Илья Варламов раскритиковал инициативу главы Забайкалья о выплате за танки НАТО

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова на YouTube
Блогер Илья Варламов раскритиковал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова о выплате участникам спецоперации за подбитые танки НАТО.
Популярный блогер Илья Варламов раскритиковал предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова о выплате денежных средств участникам спецоперации за подбитые танки НАТО, если на это не будет хватать средств в региональном бюджете, пишет zabnews.
По словам Варламова, глава региона планировал решить все городские проблемы, о которых он высказывался в 2019 году. Однако на их решение не было финансовых возможностей, вспомнил он.
«Он говорил: «У нас нет денег, если были бы деньги, то, конечно, мы бы всё убрали», – рассказал Илья.
Блогер посчитал неправильным назначать выплаты за уничтожение иностранной военной техники, пока не решены проблемы населения.
Напомним, ранее блогер высмеял разбитый "Лексус" главы Читы.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают