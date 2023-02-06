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общество

Блогер Илья Варламов раскритиковал инициативу главы Забайкалья о выплате за танки НАТО

Фото Блогер Илья Варламов раскритиковал инициативу главы Забайкалья о выплате за танки НАТО
Фото Блогер Илья Варламов раскритиковал инициативу главы Забайкалья о выплате за танки НАТО

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова на YouTube

Блогер Илья Варламов раскритиковал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова о выплате участникам спецоперации за подбитые танки НАТО.

Популярный блогер Илья Варламов раскритиковал предложение губернатора Забайкальского края Александра Осипова о выплате денежных средств участникам спецоперации за подбитые танки НАТО, если на это не будет хватать средств в региональном бюджете, пишет zabnews.

По словам Варламова, глава региона планировал решить все городские проблемы, о которых он высказывался в 2019 году. Однако на их решение не было финансовых возможностей, вспомнил он.

«Он говорил: «У нас нет денег, если были бы деньги, то, конечно, мы бы всё убрали», – рассказал Илья.

Блогер посчитал неправильным назначать выплаты за уничтожение иностранной военной техники, пока не решены проблемы населения.

Напомним, ранее блогер высмеял разбитый "Лексус" главы Читы.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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мнения
выплаты
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