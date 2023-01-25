Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Блогер Илья Варламов высмеял разбитый "Лексус" главы Читы

Фото Блогер Илья Варламов высмеял разбитый "Лексус" главы Читы
Фото Блогер Илья Варламов высмеял разбитый "Лексус" главы Читы

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова на YouTube

Блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале высмеял ситуацию с разбитым "Лексусом" главы Читы Евгения Ярилова.

Известный блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале прокомментировал ситуацию с разбитым Lexsus LX 470, который принадлежит главе Читы Евгению Ярилову. По его словам, Ярилов единственный кто ездит по грязной Чите на роскошном автомобиле, пишет zabnews.

«Мэр Читы сказал коммунальщикам, что не будет подавать в суд на комитет городского хозяйства из-за некачественной дороги, так как этот самый комитет отчитывается перед ним же. В расследовании главное — не выйти на самих себя», — заявил блогер.

Варламов по ошибке назвал Евгения Ярилова мэром Читы, но по Уставу города его должность звучит как глава города.

Напомним, глава Читы Евгений Ярилов разбил свой Lexsus в дорожной яме.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

блогер
Чита
автомобиль
Комментарии
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24232
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
21428
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
16183
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
12560
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
10131
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
9459
В ТЦ «Грани» на площади Маркса построят новый вход в метро Новосибирска
9257
В центре Новосибирска женщина выпала из окна на 17-летнего парня - оба скончались от травм