Блогер Илья Варламов высмеял разбитый "Лексус" главы Читы

Фото: скриншот с видео Ильи Варламова на YouTube

Блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале высмеял ситуацию с разбитым "Лексусом" главы Читы Евгения Ярилова.

Известный блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале прокомментировал ситуацию с разбитым Lexsus LX 470, который принадлежит главе Читы Евгению Ярилову. По его словам, Ярилов единственный кто ездит по грязной Чите на роскошном автомобиле, пишет zabnews.

«Мэр Читы сказал коммунальщикам, что не будет подавать в суд на комитет городского хозяйства из-за некачественной дороги, так как этот самый комитет отчитывается перед ним же. В расследовании главное — не выйти на самих себя», — заявил блогер.

Варламов по ошибке назвал Евгения Ярилова мэром Читы, но по Уставу города его должность звучит как глава города.

Напомним, глава Читы Евгений Ярилов разбил свой Lexsus в дорожной яме.