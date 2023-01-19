Глава Читы Евгений Ярилов разбил свой Lexsus в дорожной яме

Freepik, authors: G0d4ather/Фото носит иллюстративный характер

Глава Читы Евгений Ярилов разбил свой Lexsus LX 470, угодив в дорожную яму. Он потребовал разобраться в сложившейся ситуации.

Глава Читы Евгений Ярилов разбил свой автомобиль марки Lexsus LX 470, угодив в одну из дорожных ям. Ремонт машины обошелся в 100 тысяч рублей. Теперь политик требует разобраться в ситуации, пишет zabnews.

«В связи с тем, что я глава Читы, я не стану подавать суд на комитет. Но я разбил свою машину, угодил в яму. Я сейчас не за себя говорю, разберитесь с ямами», – настаивает глава города.

На обращение Ярилова ответила председатель комитета городского хозяйства администрации Читы Марина Попова. По ее словам, количество отремонтированных ям могло уменьшиться в связи с нехваткой финансирования.

Напомним, восстановление некачественной дороги к ЛДС в Новосибирске оценили в 300 млн.