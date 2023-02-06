Бобслеист из Новосибирска Михаил Мордасов завоевал «золото» в «Гонке чемпионов»

Фото: sport.nso.ru

Новосибирский бобслеист Михаил Мордасов победил в состязаниях экипажей-двоек в соревнованиях «Гонка чемпионов».

Бобслеист из Новосибирска и участник Олимпиады Михаил Мордасов завоевал золотую медаль в соревнованиях «Гонка чемпионов» в Краснодарском крае. Воспитанник Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ) выступал в состязаниях экипажей-двоек 4 и 5 февраля.

Экипаж в составе Гайтюкевича – Мордасова лидировал с результатом 3 минуты 42,23 секунды. За ними финишировали Максим Андрианов и Дмитрий Лопин (03.42.83), тройку лидеров замкнул дуэт Алексея Стульнева – Александра Ефимова (03.42.86).

В центре санного спорта «Санки» (спортивный кластер «Сириус», Краснодарский край) 1 февраля начались соревнования под названием «Гонка чемпионов». Свое мастерство показывают там сильнейшие представители отечественных бобслея и скелетона, в том числе победители, призеры и участники Олимпийских игр и чемпионатов мира. Наряду с маститыми соперниками пробуют свои силы и юниоры.

«Гонка чемпионов» проходит по олимпийской системе, результат определяется по сумме четырех заездов.

Напомним, в Новосибирске прошел Кубок Федерации по кроссу на снегоходах.