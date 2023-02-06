Число погибших при землетрясении в Турции превысило 1000 человек

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Больше тысячи человек погибли в результате землетрясения в Турции.

В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции погибли 1 014 человек. Об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер, передаёт ТАСС.

«Мы получили данные о разрушении 2824 зданий. Погибшими числятся 1014 наших граждан», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал о 912 погибших, однако добавил, что неизвестно, насколько может вырасти число жертв трагедии.

Крупнейшее за последние десятилетия землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш 6 февраля. Подземные толчки также ощущались в Сирии, Ливане, Ираке и Израиле.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 2,0 произошло в 63 километрах от Новосибирска.