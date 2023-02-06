Главным режиссером новосибирского театра «Старый дом» стал Антон Федоров

Фото: театр "Старый дом"
В Новосибирске главным режиссером театра «Старый дом» стал Антон Федоров.
В Новосибирске, в субботу 5 февраля, коллективу театра «Старый дом» представили нового режиссера Антона Федорова.
«В этом театре не надо ничего строить — здесь уже всё построено. Нужно просто поддержать команду, чтобы всё наработанное не сломалось, не разрушилось, а продолжило жить», — прокомментировал свое назначение Федоров.
Также он отметил, что назначение для него стало большой неожиданностью.
В «Старый дом» он пришел на смену главному режиссеру Андрею Прикотенко, который занял аналогичную должность в театре «Красный факел».
Свою первую работу в Новосибирске представит в июне 2023 года.
Режиссер является выпускников актерского и режиссерского факультетов Театрального института им. Б. Щукина.
Как ранее писал Сиб.фм, Андрей Прикотенко назначен главным режиссёром театра «Красный факел» в Новосибирске.
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